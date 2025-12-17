Un motorista resulta herido al chocar contra un turismo cerca del Hospital Universitario de Toledo

Un motorista ha resultado herido en la tarde de este miércoles al colisionar la motocicleta que conducía con un turismo en las inmediaciones del Hospital Universitario de Toledo, situado en el barrio de Santa María de Benquerencia.

El accidente ha tenido lugar a las 19:09 horas en la avenida Río Guadiana, concretamente en el tramo que discurre entre la rotonda que da acceso a las urgencias del centro hospitalario y la que confluye con la calle Río Arlés.

Según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el único afectado en el accidente es un varón que en el momento de la colisión llevaba casco y no ha perdido la consciencia.

Hasta el lugar se han desplazado tanto una UVI móvil como una ambulancia de soporte vital básico (SVB) para llevar a cabo los primeros auxilios y el traslado, así como agentes de la Policía Local que se han encargado de asegurar la zona y reordenar el tráfico.