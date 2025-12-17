Buscan a Isabel, una mujer de 36 años desaparecida en Ciudad Real capital desde este martes

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Isabel, una mujer de 36 años desaparecida en Ciudad Real.

La alerta se ha emitido este miércoles después de que se le perdiera la pista este martes 16 de diciembre en la capital provincial.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según ha indicado, Isabel tiene una altura de 1,60 metros y el color de su pelo es castaño.

Desde el CNDES, instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.