Un hombre resulta herido por arma blanca tras ser agredido en un bar de Balazote (Albacete)

Un hombre de 54 años ha resultado herido por arma blanca en un bar de la localidad albaceteña de Balazote, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación 112 de Castilla-La Mancha a este medio.

El suceso tuvo lugar en la noche del domingo, cuando el varón —identificado con las siguientes iniciales M.E.H., según datos sanitarios— se presentó por sus propios medios en el centro de salud del municipio alrededor de las 21.02 horas, donde fue atendido por una herida causada por arma blanca.

Tras activarse el protocolo de seguridad, hasta el centro de salud sanitario se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del incidente ni sobre el estado evolutivo del herido.