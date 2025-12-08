Detenido en Ciudad Real un hombre por agredir presuntamente a su pareja

Agentes de la Policía Local de Ciudad Real han detenido este lunes a un hombre en un piso de la calle Cuenca tras presuntamente agredir a su pareja.

Según han informado fuentes policiales a través de sus redes sociales consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la detención se ha producido alrededor de las 10:50 horas, después de que los agentes acudieran al domicilio tras recibir un aviso por un posible caso de violencia de género.

La víctima, según han detallado los agentes, habría sido golpeada por el hombre y ha sido trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica.

A las 10:50 h, en un piso de c/Cuenca, hemos detenido a un sujeto que maltrató a su pareja; golpeándola. La mujer fue trasladada al servicio médico. El detenido responderá por un posible delito de violencia de género. — Policía Local CReal (@PLCiudadReal092) December 8, 2025

El detenido deberá responder ante la justicia por un presunto delito de violencia de género, según han indicado las mismas fuentes.