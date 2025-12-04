La voz rota de Torrijos por el asesinato machista de Rossmery: "Escuchamos los gritos, pero no lo esperábamos"

La localidad toledana de Torrijos amanece este jueves, 4 de diciembre, aún desgarrada por el presunto crimen machista que ha roto la tranquilidad de sus 14.000 vecinos. El corazón de Rossmery, de 39 años, dejó de latir tras ser apuñalada varias veces en el abdomen a las 13:10 horas de este miércoles en su propio domicilio de la calle Cirilo Montero, la casa que compartía con su presunto agresor y sus tres hijos menores. Este brutal asesinato elevaría la cifra de feminicidios a 42 en 2025 —el tercero en las últimas 72 horas— y a 1.337 desde 2003.

El presunto autor de los hechos, Franklin M., de 45 años, y pareja de la víctima, permanece ingresado bajo custodia policial en el Hospital Universitario de Toledo. Fue trasladado con heridas tras presuntamente autolesionarse en un desesperado intento de suicidio después de cometer el crimen.

La llegada de los medios de comunicación a la calle Cirilo Montero, a primera hora de la tarde de este miércoles, confirmaba las dimensiones de la tragedia familiar. El ambiente, marcado por el frío intenso, contrastaba con la actividad intensa del operativo: un amplio despliegue de la Guardia Civil, con cinco vehículos y una decena de agentes, acordonaba la zona.

Balcón de la vivienda, donde se aprecian una pequeña bicicleta y un tendedero, símbolos de la vida cotidiana en el domicilio. Javier Longobardo

En el interior del inmueble, la jueza de guardia dirigía el levantamiento del cadáver, mientras la furgoneta de la funeraria esperaba fuera. El bloque de viviendas cuenta con varios locales comerciales sin actividad y un bazar a escasos metros donde algunos vecinos comentaban lo ocurrido: "La ha matado, pero no sabemos más".

Justo en la entrada del bloque, el turismo de la pareja, un coche blanco de gasoil, permanecía aparcado, testigo mudo de la vida truncada. En el balcón del primer piso, el toldo turquesa estaba desplegado; la bicicleta azul de un niño muy pequeño confirmaba la vida familiar rota. La puerta de la vivienda, precintada por la Benemérita, mostraba un muñeco navideño con la leyenda 'Feliz Navidad'.

Amplio dispositivo de la Guardia Civil antes del levantamiento del cadáver, en el bloque situado frente a la estación de autobuses. Javier Longobardo

La labor de la Unidad de Policía Judicial se prolongó unas horas. Pasadas las 16:35 horas, dos agentes salieron de la vivienda llevando varias bolsas con enseres y pruebas en un maletín plateado. El levantamiento del cadáver, retirado en el furgón negro de la Funeraria Rodríguez Bahamontes que opera en Toledo, se produjo pasadas las 16:45 horas.

La alerta desgarradora

El drama se desencadenó minutos antes de la hora confirmada del crimen. Una vecina, que compartía balcón con balcón con la vivienda de Rossmery, atestigua que "siempre oía ruidos". Sobre las 12:30 horas, comenzó a escuchar sonidos fuertes que cesaron de golpe, dando paso "al silencio".

Al salir al balcón, la mujer vio a una de las hijas menores de la pareja. Según su testimonio, la pequeña, en "estado de shock sin poder llorar", alertó sobre las graves heridas de su madre, causadas por "un cuchillo". Esta voz de auxilio, sumada a la llamada de otro vecino del piso de arriba, que también escuchó gritos, precipitó la llamada a la Policía Local y la llegada de las autoridades.

Otros residentes del pueblo confirman la intensidad del suceso. Pese a la alarma, una mujer confesó con la voz baja: "Para qué voy a mentir, escuchamos gritos, pero no me esperaba que pasase esto tan grave. Lo ves en la televisión, pero..." Un vecino de la calle trasera, junto a un menor que llevaba una pelota, comentó con tristeza: "Lo peor es que estaban sus hijos pequeños. Es un drama".

Algunos vecinos se acercaron hasta el lugar de los hechos. Javier Longobardo

Menos de un año en el bloque

Convecinos indicaron que la pareja llevaba viviendo "menos de un año" en el bloque, ubicado frente a la estación de autobuses, que describen como un punto "conflictivo" del municipio. Algunos aseguraban "no poner cara" a Rossmery, aunque sí conocían a "Fran", y confirmaban que las discusiones entre ellos eran "frecuentes" y "muy escandalosas".

Otros habitantes que pasean habitualmente por el lugar, relataron la sorpresa al ver el despliegue policial: pensaban que "venían a buscar a un camello que hay por aquí y trapichea, pero ha sido peor", lamentaron.

Este suceso subraya la dificultad para proteger a las víctimas que, como Rossmery, no formalizaron su denuncia, manteniéndose fuera del protocolo de protección Viogén, a pesar de haber buscado ayuda en el Centro de la Mujer de Torrijos y de existir un 'run run' en la comunidad. El caso evidencia la necesidad urgente de concienciar sobre la importancia de la denuncia ciudadana para combatir la violencia machista.

Agentes de la Benemérita cubren con una manta blanca la salida del cuerpo de la víctima de la vivienda en Torrijos, durante el operativo la tarde de este miércoles. Javier Longobardo

Los tres hijos menores de la pareja están siendo atendidos por el psicólogo del Centro de la Mujer del pueblo toledano, y un equipo de trabajadores sociales del Ayuntamiento ha desplegado su apoyo.

Condena y concentración de repulsa

Tras la confirmación del presunto crimen de violencia de género, las principales figuras políticas de Castilla-La Mancha manifestaron su condena y dolor. El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, la consejera de Igualdad, Sara Simón, y la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, rechazaron públicamente este asesinato.

En señal de repulsa, el Ayuntamiento de Torrijos ha convocado a la ciudadanía a un minuto de silencio este jueves, a las 12:00 horas ante la fachada del Palacio de Pedro I de la localidad.