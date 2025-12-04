Una caravana vuelca y obliga a cortar la autovía A-4 en sentido Andalucía a la altura de Tembleque (Toledo)

La Autovía del Sur (A-4) se encuentra parcialmente cortada en sentido Andalucía después de que una caravana haya volcado y se haya quedado atravesada en la calzada dentro del término municipal de Tembleque (Toledo). En el incidente se ha visto afectada una mujer de 36 años.

Este suceso ha tenido lugar a las 2:22 horas cuando el conductor del vehículo ha perdido el control y se ha producido la colisión a la altura del kilómetro 100 de la vía en sentido sur, según han confirmado desde el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La única afectada ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Como consecuencia del accidente, la carretera ha estado completamente cortada durante buena parte de la madrugada. En estos momentos, después de que los bomberos del CPEIS del parque de Villacañas hayan podido retirar el vehículo parcialmente, se ha habilitado el carril derecho, mientras que el izquierdo continúa cortado.

Además de bomberos y sector sanitario, en el dispositivo también están participando agentes de la Guardia Civil que se han encargado de asegurar y regular el tráfico en esta zona.