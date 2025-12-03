Hallan el cadáver de un hombre de 67 años con "evidentes signos de violencia" en un pueblo de Toledo

Imagen del silo en el que se ha producido el hallazgo. Foto: Google

La Guardia Civil ha abierto una investigación por el hallazgo del cadáver de un hombre de 67 años en una nave junto a un silo de almacenamiento de cereal en Villanueva de Alcardete (Toledo). Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que el cadáver presentaba "evidentes signos de violencia".

El hallazgo se producía a las 8:40 horas de este martes en una instalación situada a las afueras de la localidad, concretamente en la calle Miguel Morlán, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En ese momento, fue movilizada una UVI móvil que a su llegada solo pudo certificar que esta persona había fallecido.

Hasta el lugar también acudieron efectivos de la Guardia Civil que acordonaron el lugar y comenzaron a recabar pruebas para esclarecer las circunstancias en las que se había producido el suceso.

En un primer momento, se barajó la posibilidad de que el cadáver presentaba heridas compatibles con un accidente laboral. Sin embargo, los indicios de los que dispone la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo hasta este momento apuntan a una muerte de carácter violento.

Por su parte, Quijote Digital apunta que el fallecido es un hombre muy conocido en el pueblo cuya familia residía por temporadas en el municipio. De hecho, este medio apunta que este inmueble también ha sido registrado en el transcurso de la investigación.