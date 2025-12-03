Atracan a un hombre con una muleta de madrugada en Cuenca y tiene que ser evacuado al hospital

El herido ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Luz.

Un varón de 42 años ha tenido que ser trasladado esta madrugada al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca tras ser golpeado en la cabeza con una muleta en el transcurso de un atraco en plena calle de la capital.

Los hechos han ocurrido sobre las 3:41 horas, momento en el que la sala del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibía el aviso por este incidente ocurrido en la calle Joaquín Rojas.

Rápidamente ha sido movilizado un equipo médico que tras valorar el golpe que presentaba el hombre en la cabeza, ha decidido trasladarlo en ambulancia de soporte vital básico (SVB) hasta las las urgencias del centro hospitalario.

Hasta el lugar también han acudido efectivos de Policía Local y Policía Nacional que se han hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este robo violento.