Un hombre de 23 años acude herido por arma blanca al centro de salud de Fuensalida (Toledo)

Un joven de 23 años ha sido evacuado al Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras personarse en las instalaciones del Centro de Salud de la localidad de Fuensalida con heridas de arma blanca.

El hombre acudió al lugar a las 4:49 horas por sus propios medios, ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al tratarse de heridas compatibles con un arma, los facultativos dieron aviso a los agentes de la Guardia Civil que se personaron en el lugar.

Tras recibir los primeros auxilios por parte del médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico (SVB) se ha encargado de trasladar al joven hasta el hospital de la capital para tratarle las lesiones.