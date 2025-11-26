Pillan a un conductor circulando a 119 Km/h por una vía limitada a 30 en Azuqueca de Henares

La Policía Local de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha detectado a un conductor circulando a 119 kilómetros por hora (km/h) en una vía limitada a 30. Una calle que cuenta con un carril por sentido y varios pasos de peatones.

Según ha informado el cuerpo de Seguridad a través de sus redes sociales, excedía el límite en 89 kilómetros por hora, lo que supone "un riesgo extremo y un delito contra la seguridad vial".

Además, ha detallado que los hechos ocurrieron a las 11.46 horas de la mañana del pasado 29 de octubre en la calle Rafael Guijosa y ha adjuntado la foto del radar.

Condenas

El Código Penal castiga la conducción a velocidades superiores en más de 60 km/h al límite establecido en vías urbanas con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

También con la prohibición de conducir vehículos por un período de uno a cuatro años.