El incendio de un coche aparcado en Ciudad Real se extiende rápidamente y afecta a otros cinco vehículos más

Susto este sábado sobre las 20.00 horas en Ciudad Real. Un incendio originado en un turismo aparcado en una explanada de la calle Mallorca se propagó rápidamente y acabó afectando a un total de seis vehículos.

Bomberos del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) acudieron de inmediato y lograron controlar las llamas poco después de su llegada, evitando que el fuego alcanzara a más coches.

La Policía Local de Ciudad Real, que ha informado del suceso a través de sus redes sociales, ha detallado que los turismos afectados han resultado dañados en distinta medida. El coche en el que se generó el incendio quedó completamente calcinado.

Uno de los bomberos del SCIS trabajando en la zona.

Afortunadamente, pese a la espectacularidad de las imágenes difundidas por el SCIS, no se registraron heridos.