Muere un hombre en Valdepeñas tras ser atropellado por un turismo

Un hombre, del que se desconoce su edad por el momento, ha muerto este jueves al ser atropellado por un turismo en una calle de Valdepeñas (Ciudad Real).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se ha producido a las 18.30 horas de este jueves en la Avenida del Sur de esta localidad, a la altura de la gasolinera.

El varón ha fallecido en el acto, aunque se han desplazado agentes de la Policía Local y una UVI.