Tercera muerte en horas por accidente laboral en Castilla-La Mancha: fallece al caer de un tejado en Casas Ibáñez

Un trabajador de 40 años ha muerto al caer desde un tejado a ocho metros de altura en una vivienda del municipio albaceteño de Casas Ibáñez.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 15.17 horas de la tarde de este miércoles en la calle Alondra de la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico de urgencias del centro de salud, un helicóptero que no ha llegado a aterrizar y una ambulancia. También se han personado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Tercera víctima en horas

El fallecimiento del trabajador de Casas Ibáñez supone el tercer accidente laboral mortal en las últimas horas, después de que este martes murieran otros dos por hechos similares.

Tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, fallecieron un trabajador de 64 años de la ITV de Alcolea del Pinar (Guadalajara) por caer desde una altura de tres metros y un pintor de 51 que cayó desde una altura de cuatro metros en Lezuza (Albacete).