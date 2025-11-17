La Guardia Civil de Illescas detiene a cinco personas y esclarece una oleada de robos en la comarca de La Sagra

Los detenidos habían llevado a cabo cinco robos en los municipios de Yuncos, Ugena y Numancia de la Sagra. Más información :

Agentes de la Guardia Civil de Illescas (Toledo) han logrado identificar y detener a cinco varones en las últimas dos semanas acusados de cinco delitos de robos con fuerza en viviendas de Yuncos, Ugena y Numancia de la Sagra.

La Guardia Civil ha informado que el pasado 27 de octubre recibieron el aviso de un intento de robo en una vivienda de Numancia de la Sagra. Una vez obtenida la descripción que aportaba la persona que llamó, tanto del varón en cuestión como de las herramientas utilizadas cuando trataba de acceder a la casa, los agentes identificaron al presunto autor en las inmediaciones, portando esos útiles escondidos en su mochila.

Con el fin de esclarecer los hechos, los agentes comprobaron que los daños producidos en el acceso a la vivienda eran compatibles con las herramientas, a la vez que el llamante reconocía, sin ningún género de dudas, al presunto autor, por lo que se procedió a su detención por un supuesto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Esta detención se suma a otras cuatro realizadas en las últimas dos semanas, en el marco de las labores de vigilancia e investigación llevadas a cabo por la Compañía de la Guardia Civil de Illescas, con las que se han podido esclarecer un total de cinco robos con fuerza en viviendas de estos tres municipios de la comarca de La Sagra.