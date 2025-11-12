Dos detenidos y otros dos investigados por robar con tapas de alcantarilla en locales comerciales de Daimiel

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a otras dos por su presunta implicación con seis delitos de robo con fuerza que fueron cometidos durante el mes de agosto en diferentes establecimiento comerciales de Daimiel (Ciudad Real).

La investigación de la operación 'Vitrum' arrancó a raíz de las denuncias interpuestas por unos robos que se habían ejecutado con el mismo modus operandi. Según ha detallado la Guardia Civil, los delincuentes actuaban de madrugada, en horas de poco tránsito de personas, rompiendo el cristal del escaparate, en algunos casos con alcantarillas, y accedían al interior para sustraer, principalmente, aparatos electrónicos, como relojes inteligentes, teléfonos móviles y patinetes eléctricos.

Las primeras gestiones permitieron identificar un vehículo relacionado con los robos y a tres posibles autores residentes en Madrid, en el distrito de Vallecas.

Así pudieron determinar que sospechosos se desplazaban desde Madrid hasta Daimiel para cometer los robos y regresaban la misma noche.

Una vez reunidos indicios suficientes en octubre se realizó una entrada y registro en el domicilio y trastero de uno de los investigados.

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil ha detenido a dos personas por seis robos con fuerza e investiga a otras dos, una de ellas por receptación.

En el domicilio de uno de los detenidos se recuperaron numerosos objetos sustraídos, entre ellos teléfonos móviles, patinetes eléctricos, relojes, herramientas, una carabina, cartuchos de escopeta y otros dispositivos electrónicos.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia número 2 de Daimiel (Ciudad Real).