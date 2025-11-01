Un hombre de 60 años, herido por arma blanca al ser agredido en una vivienda de Ciudad Real

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Un hombre de 60 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una agresión con arma blanca en una vivienda de Ciudad Real capital.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 han informado que el suceso se ha producido a las 17:32 horas en una vivienda situada en la calle Parque de Gasset.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y una ambulancia de Urgencias, que ha trasladado al herido al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la agresión ni sobre el estado del afectado.