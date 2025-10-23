Un hombre detenido por intentar estrangular a su pareja en Tomelloso: amenazó con matar a la mujer y a su bebé

La Policía Local de Tomelloso (Ciudad Real) ha detenido a un hombre por intentar estrangular a su pareja con un cable de teléfono y zarandear a su bebé.

Según ha informado el cuerpo de seguridad, ocurrió el pasado sábado 11 de octubre a las 22 horas de la noche, cuando la mujer acudió a la Jefatura de la Policía y explicó los hechos, detallando que su pareja había amenazado con matarla a ella y al bebé.

"La mujer llegó en pijama, llorando y visiblemente nerviosa", ha detallado la Policía en nota de prensa.

Inmediatamente, los agentes se desplazaron hasta el domicilio, donde encontraron al hombre y al bebé en buen estado.

El varón fue detenido y se le acusa de un presunto delito de violencia machista y maltrato en el ámbito familiar. Por su parte, la madre y el bebé fueron trasladados a Urgencias del centro de salud de la localidad.