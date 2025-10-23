Herido un joven de 26 años tras ser agredido con un arma blanca durante una pelea en Albacete: hay un detenido
La víctima ha tenido que ser llevada en ambulancia hasta el hospital de la ciudad.
Un joven de 26 años ha resultado herido tras ser agredido en un antebrazo con un arma blanca durante una pelea que ha tenido lugar en plena calle de Albacete. El herido ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital de la capital de provincia y el agresor ha sido detenido.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 19.28 horas de la tarde en la calle Rosario, esquina con la calle Cava de la ciudad.
Hasta el lugar de los hechos también han acudido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.