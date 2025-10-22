Atropellada por un turismo una mujer que circulaba en bicicleta en Albacete
Una UVI ha atendido a la víctima en el lugar de los hechos y, por el momento, se desconoce su estado.
Más información: La Guardia Civil investiga el atropello de la mujer que ha sido arrollada varias veces cerca de Toledo
Una mujer de unos 70 años ha sido atropellada por un turismo este miércoles mientras circulaba en bicicleta por la Avenida de España de Albacete.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.26 horas del mediodía.
La víctima ha sido atendida por los sanitarios de una UVI desplazada y, por el momento, se desconoce su estado.
Asimismo, una mujer de 38 años ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Albacete en una ambulancia al sufrir una crisis de ansiedad.