Muere un trabajador de 40 años al caer desde un elevador en una obra de Illescas (Toledo)

Un hombre de unos 40 años ha muerto tras caer desde un aparato elevador en una obra en el auditorio situado en la calle Boadilla de Illescas (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 10.47 horas de la mañana de este viernes. Aunque se ha desplazado una UVI, el equipo médico solo ha podido certificar el fallecimiento del trabajador.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.