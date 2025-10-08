El vuelco de un camión portacoches en Torremocha del Campo (Guadalajara) obliga a cortar la A-2

El vuelco de un camión portacoches a la altura de Torremocha del Campo (Guadalajara) ha provocado el corte de la A-2 en sentido Madrid. El accidente no ha dejado heridos.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 20.24 horas de la tarde de este miércoles en el punto kilométrico 118 de la citada vía.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, aunque todavía no han habilitado un paso alternativo, y personal de mantenimiento de carreteras.

También han acudido los bomberos de Sigüenza, con el objetivo de parar una fuga de combustible que se ha producido, además de limpiar el lugar del accidente.