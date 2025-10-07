Nueva agresión verbal y física contra un médico en un consultorio de Ciudad Real

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESMCLM) ha denunciado una nueva agresión verbal y física de un paciente a un médico del consultorio de Poblete (Ciudad Real).

Según ha indicado, ocurrió a las 11.30 horas de la mañana de este lunes 6 de octubre y no han trascendido las circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos, que ya han sido denunciados ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Expresamos nuestra solidaridad con el compañero agredido y exigimos al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) medidas inmediatas y eficaces para frenar unas agresiones que no pueden normalizarse", han afirmado desde el sindicato.

Asimismo, han pedido más medidas de seguridad en los centros sanitarios, así como protocolos de actuación rápidos y apoyo psicológico a los profesionales. "Los sanitarios deben poder ejercer su labor en condiciones de respeto y seguridad. Tolerancia cero frente a las agresiones", han sentenciado.

Oleada de agresiones

Tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ante la oleada de agresiones a sanitarios que está viviendo la comunidad, el CESMCLM y el Sescam alcanzaron un acuerdo el pasado mes de septiembre para implantar nuevas medidas de protección ante los ataques.

Entre los principales acuerdos destaca el reconocimiento del personal facultativo como autoridad en Castilla-La Mancha, la creación de la figura del Director de Seguridad del Sescam y la puesta en marcha de medidas como la instalación de cámaras en espacios comunes, presencia de vigilancia privada en puntos conflictivos.