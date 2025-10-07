Herido grave un policía de Alcázar de San Juan al ser atropellado por un vehículo que se saltó un control

Un agente de Policía Local de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha resultado herido de gravedad al ser atropellado cuando regulaba el tráfico para garantizar la seguridad de los participantes de la Media Maratón del municipio.

Ocurrió este domingo 5 de octubre, durante la XXVII edición de una prueba deportiva que este año ha reunido a más de 600 atletas.

Según ha informado El Semanal de La Mancha, el agente se golpeó contra el faro de un coche que se saltó uno de los controles policiales, realizándose un corte profundo en el antebrazo.

La Policía Local ha explicado que el agente fue intervenido rápidamente en el Hospital Mancha Centro del municipio y se encuentra recuperándose favorablemente.

"Desde la Policía, queremos expresar nuestro orgullo y reconocimiento por su compromiso y profesionalidad, poniendo en riesgo su integridad para proteger a los demás", han afirmado.