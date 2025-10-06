Desarticulados tres grupos de ciberestafas que han defraudado 1,2 millones de euros en Ciudad Real

La Guardia Civil ha desmantelado tres grupos criminales dedicados a la ciberestafa que operaban en todo el territorio nacional y que consiguieron defraudar 1,2 millones de euros en la provincia de Ciudad Real.

La operación, desarrollada por el equipo @ del Instituto Armado, ha permitido esclarecer 158 delitos y se ha saldado con 28 detenidos y 113 personas investigadas de distintas nacionalidades.

Los cabecillas de las redes, según ha informado la Guardia Civil, se encontraban en Madrid y Barcelona, desde donde dirigían las operaciones y gestionaban la infraestructura digital necesaria para engañar a las víctimas y blanquear el dinero obtenido.

Las investigaciones comenzaron a mediados de 2024, cuando se detectó un incremento notable de denuncias por estafas bancarias en distintos municipios de la provincia.

Los agentes lograron identificar tres modus operandi distintos, lo que dio origen a tres operaciones separadas que se han cerrado este verano bajo los nombres de 'Endless', 'Arni2' y 'Redeslike'.

Operación 'Endless'

El primer grupo utilizaba la técnica conocida como spoofing, consistente en realizar llamadas masivas suplantando a entidades bancarias. A través de ingeniería social, conseguían que en la pantalla del teléfono de la víctima apareciera el número real del banco, lo que generaba una falsa sensación de seguridad.

Los delincuentes advertían de un supuesto acceso no autorizado y pedían las claves de acceso o el código del doble factor de verificación. Con esos datos, accedían de inmediato a las cuentas y realizaban transferencias a otras controladas por las organizaciones.

En otros casos, enviaban SMS con enlaces fraudulentos que redirigían a páginas web clonadas del banco. Esta operación ha concluido con 18 detenidos y 47 investigados.

Operación 'Arni2'

El segundo grupo criminal anunciaba falsas ventas de coches en portales de segunda mano y redes sociales.

Las víctimas, interesadas en adquirir los vehículos, eran redirigidas a conversaciones privadas por mensajería, donde se les pedía realizar transferencias a cuentas nacionales e internacionales "para reservar el coche" y enviar su DNI "para formalizar la compra".

Días después, el supuesto vendedor desaparecía y el dinero nunca se recuperaba. En esta operación se ha detenido a dos personas y se ha investigado a 17.

Operación 'Redeslike'

El tercer grupo captaba víctimas mediante anuncios masivos en redes sociales que ofrecían trabajos desde casa, como valorar vídeos o recomendar productos.

Tras pequeñas tareas iniciales, se les pedía realizar pequeñas inversiones prometiendo devoluciones con beneficios. Algunas personas llegaron a transferir miles de euros antes de descubrir el engaño. Esta estafa ha dejado ocho detenidos y 49 investigados.