La UME ha trabajado durante la noche en el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara), donde han vuelto los medios aéreos

Un militar de la UME frente a las llamas del incendio del Pico del Lobo.

El incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba la Sierra (Guadalajara), sigue sin ser controlado y se mantiene activo en nivel 2 de emergencia. Durante la noche, los medios terrestres han continuado trabajando en las labores de extinción y este sábado por la mañana se han reincorporado los medios aéreos.

Según los datos del Plan Infocam, en este momento participan en el operativo 26 medios con 139 personas: seis aéreos, 19 terrestres y uno de coordinación.

Desde que comenzó el fuego han intervenido un total de 138 medios con 680 efectivos, entre ellos la UME. Ha sido precisamente la Unidad Militar de Emergencias la que, a través de las redes sociales, ha informado de que durante la noche del viernes al sábado los equipos de extinción están utilizando diferentes técnicas para frenar el avance de las llamas.

Durante la noche, las unidades del Primer Batallón desplegadas en el #IFPeñalbaDeLaSierra han realizado, entre otras misiones, el apoyo con autobomba a un fuego técnico junto con @briflubia#Compromiso #Servicio #Humildad pic.twitter.com/6ZjFnVj3rl — UME (@UMEgob) September 27, 2025

Entre ellas, los denominados fuegos técnicos. Se trata de una táctica que consiste en prender un fuego controlado en la zona hacia la que avanza el incendio principal, con el fin de crear un área sin combustible y asfixiar las llamas.

En este contexto, la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, detalló este viernes que la evacuación preventiva de los pequeños núcleos de Peñalba de la Sierra y La Cabida, que suman alrededor de una decena de habitantes, no se ha tomado "porque el fuego vaya a llegar a los cascos urbanos, sino porque los trabajos de extinción pueden afectar al entorno inmediato".

Más de 1.800 hectáreas

"Es una medida de prudencia", subrayó Gómez durante una comparecencia en la que confirmó que el incendio ya ha arrasado más de 1.800 hectáreas, después de que el viento acelerase su avance este viernes.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez. JCCM

La consejera, sin embargo, trasladó un mensaje de moderado optimismo al señalar que "la climatología parece que nos va a ser más favorable y eso hará que a lo largo de esta noche el incendio no evolucione con tanta rapidez".

El alcalde de El Cardoso de la Sierra, Rafael Hera, indicó que en Cabida "no viven ahora vecinos, si acaso suben el fin de semana cinco o seis". En Peñalba, añadió, los residentes se han ido "salvo uno de los tres ganaderos, que ha dicho que se quedaba con el ganado".

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió durante una entrevista concedida a EFE en Toledo de que se trata de un incendio "rarísimo de altísima montaña, que se esconde detrás de las piedras", lo que ha exigido una coordinación extraordinaria entre las distintas administraciones.