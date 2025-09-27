Cuatro afectados por un incendio declarado de madrugada en una vivienda de Azuqueca de Henares

Cuatro personas han tenido que ser trasladadas al Hospital Universitario de Guadalajara tras resultar intoxicadas por inhalación de humo en un incendio declarado en su vivienda de la calle Trinidad Tortuero, en Azuqueca de Henares.

El fuego se ha originado en la campana extractora de la cocina sobre las 5.44 horas de la madrugada de este sábado, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Entre los afectados se encuentran un hombre de 40 años, una mujer de 38, un joven de 18 y una niña de 11.

El joven de 18 años ha sido trasladado hasta el hospital en una UVI móvil, mientras que los otros tres afectados han sido evacuados en una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Inicialmente, todos ellos han recibido atención en la vivienda, donde se han desplazado también bomberos de Azuqueca y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de la localidad.