Atropellan mortalmente a un cachorro de lince ibérico en una carretera de Ciudad Real

Un cachorro de lince ibérico ha sido atropellado en una carretera de la provincia de Ciudad Real, concretamente dentro del término municipal Campo de Montiel. El animal ha perdido la vida a consecuencia del fuerte impacto.

Según ha informado en redes sociales el cuerpo de Agentes Medioambientales en Castilla-La Mancha, el atropello se ha producido en unos "meses cruciales para la dispersión de la especie", ya que es ahora cuando "los linces más jóvenes abandonan el territorio natal en busca de nuevos espacios".

En esta temporada alertan que "las carreteras se convierten en barreras peligrosas" para la conservación del lince ibérico. Por ello, piden "respetar siempre los límites de velocidad para reducir el riesgo de atropellos y contribuir a la conservación de este felino emblemático".

El pasado mes de febrero, otros dos ejemplares de esta especie en peligro de extinción murieron en menos de 24 horas en carreteras de la provincia de Toledo.

A pesar de los recientes incidentes, Castilla-La Mancha lidera el censo de lince ibérico en España por primera vez con 942 ejemplares. El 46 por ciento de todos los felinos en territorio español se ubican en la región.