Un hombre de 29 años sufre la amputación de una falange al defenderse de un intento de robo en Talavera de la Reina

Imagen de archivo de la Policía Local de Talavera de la Reina.

Un hombre de 29 años ha resultado herido y ha sufrido la amputación de una falange del dedo al intentar defenderse de un intento de robo con arma blanca en Talavera de la Reina.

Este suceso ha tenido lugar sobre las 2:20 horas de esta madrugada en la avenida Pío XII de la ciudad, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, el afectado ha sufrido un intento atraco con un objeto cortante del que ha podido zafarse sufriendo heridas defensivas en las manos. La más grave ha sido esa amputación en una de las falanges del dedo.

Esta persona ha sido atendida en el lugar del ataque y evacuada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

En el dispositivo también han participado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.