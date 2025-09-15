Prisión provisional y sin fianza para la mujer y su pareja que ocultaron un feto sin vida en un congelador en Toledo

Prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre que ocultó un feto sin vida en un congelador en Alberche del Caudillo y su pareja sentimental. Así lo ha dictado la sección penal número 5 del Tribunal de Instancia de Talavera de la Reina (Toledo).

Ambos fueron detenidos este viernes y tras tomarles declaración se les ha considerado como presuntos autores de un delito de asesinato. Esta imputación es temporal, se tendrá que concretar durante la investigación judicial.

La mujer imputada de 40 años y nacionalidad española tiene otros cuatro hijos menores de edad. Estaba siendo vigilada por los servicios sociales de Castilla-La Mancha porque tenía problemas de toxicomanía.

Tras confesar a su madre (la abuela de los cuatro niños) la ocultación del bebé, esta decidió denunciarlo ante los servicios sociales y estos a su vez movilizaron a la Guardia Civil.

Fue el pasado martes 9 de septiembre cuando los agentes hallaron el feto sin vida dentro de un congelador en una vivienda de la localidad toledana.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, aclaró hace unos días que esta pareja estaba esperando el nacimiento para "actuar de manera inmediata" y explicó que la madre no visitó ningún centro sanitario durante el parto.