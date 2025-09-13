Declarados dos incendios forestales a la misma hora en la provincia de Toledo: Polán y Las Ventas con Peña Aguilera

Este sábado por la tarde, la provincia de Toledo registra dos incendios forestales que han obligado a movilizar numerosos efectivos para evitar su propagación. Ambos han sido avisados exactamente a la misma hora.

El primero se ha declarado en Las Ventas con Peña Aguilera y ha sido detectado a las 18:02 horas por un vigilante fijo. Hasta el lugar se han desplazado siete medios (uno aéreo y seis terrestres) y 33 personas.

El Ayuntamiento ha lanzado un aviso urgente a través de sus redes sociales: "Fuego que se está extendiendo por el cerro. Necesitamos ayuda urgente para evitar que se meta en las casas. ¡Vamos, vecinos!".

Actualmente permanecen en la zona tres medios, de los cuales ninguno es aéreo, 16 profesionales.

El segundo incendio se ha registrado simultáneamente en Polán, también a las 18:02 horas. La llamada de un particular alertaba de la presencia de fuego.

La columna de humo es visible desde varios puntos de Toledo capital, entre ellos la céntrica plaza de Zocodover.

El humo del incendio de Polán, visible desde la plaza de Zocodover (Toledo).

Hasta el momento se han movilizado un total de 18 medios de extinción (seis de ellos aéreos) y 59 personas.

Poco antes de las ocho de la tarde, trabajan en la zona seis medios aéreos y cuatro terrestres, con 24 efectivos.

Medios aéreos trabajando en el incendio de Polán (Toledo)

Al igual que en el caso de Las Ventas con Peña Aguilera, se desconoce la extensión exacta del terreno afectado y la causa del incendio.