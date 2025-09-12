Novedades en el caso del feto hallado en un congelador de Toledo: detenidos la madre y su pareja

Una foto de archivo de un agente de la Guardia Civil. EFE

La madre que confesó este martes haber abortado y ocultó el cuerpo de su bebé en el congelador de una vivienda en Alberche del Caudillo (Toledo) ha sido detenida junto a su pareja sentimental.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha que a su vez ha informado que se ha decretado secreto de actuaciones.

Esta mujer de 40 años de nacionalidad española tiene otros cuatro hijos menores de edad. Los servicios sociales de Castilla-La Mancha ya tenían un aviso de atención hacia esta madre que tenía problemas de toxicomanía, tal y como avanzó EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Todo se inició a raíz de la denuncia de la abuela materna de los niños que avisó de lo ocurrido a los servicios sociales de Castilla-La Mancha y estos a su vez movilizaron a la Guardia Civil.

Ella negó en un principio que hubiera estado embarazada. Llegó al Hospital Universitario de Toledo porque había perdido mucha sangre y afirmó que era un sangrado por un dolor menstrual.

Sin embargo, la ginecóloga que la examinó determinó que se trataba de un aborto, pero del feto no había rastro. El chico aseguró luego que él lo había tirado al contenedor dentro de una bolsa.