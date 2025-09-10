El menor que recibió tres cornadas en el encierro de Mocejón (Toledo) sigue ingresado en la UCI

Un momento de la cogida sufrida por el joven.

El menor de 17 años que este martes resultó herido grave tras recibir tres cornadas durante una suelta de reses en Mocejón (Toledo) continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo.

Según han indicado este miércoles fuentes del propio centro sanitario, el joven se encuentra "estable dentro de la gravedad".

El menor sufrió lesiones inciso-contusas en hombro y abdomen después de ser alcanzado y duramente embestido por un astado cuando intentaba subirse a las escaleras de una plataforma situada en el centro de la plaza.

Petición de investigación

Mientras tanto, la Fundación Franz Weber ha reclamado que el Gobierno de Castilla-La Mancha abra una investigación inmediata tras lo ocurrido y estudie una modificación del actual reglamento de festejos taurinos populares, que permite la participación de menores.

La normativa autonómica establece en su artículo 22.1 que "la edad mínima para participar en los festejos taurinos populares será de 16 años, si bien se permite la participación de mayores de 14 años que, siendo alumnos de una escuela taurina autorizada, sean acreditados por esta última".

"Es decir, incluso desde los 14 años pueden tomar parte en actividades que suponen un riesgo evidente para su integridad física y moral, como el caso ocurrido en Mocejón", ha lamentado la ONG en una nota de prensa.

A Naciones Unidas

La fundación sostiene que esta regulación vulnera las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño y ha anunciado que trasladará el caso ante Naciones Unidas en su próximo Informe Alternativo al Estado.

El objetivo es que el organismo internacional estudie las acciones oportunas ante la participación y lesión de menores en eventos públicos.

En este sentido, FFW ha recordado que en Mocejón hubo niñas y niños como público que presenciaron las tres cornadas al joven, su caída inconsciente y la intervención médica en plena plaza.