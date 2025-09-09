Un menor resulta herido grave tras recibir tres cornadas durante las fiestas de Mocejón (Toledo)

El joven que ha sido cogido en Mocejón (Toledo). Imagen compartida en 'X' por Andanada del 5.

Un menor de 17 años ha resultado herido grave este martes tras recibir tres cornadas durante el segundo encierro de las fiestas de Mocejón (Toledo), que se celebran en honor a la Virgen de las Angustias.



El joven ha sido embestido por uno de los astados al intentar subirse a las escaleras de una plataforma situada en el centro de la plaza, han explicado a EFE fuentes de la Guardia Civil.



Asimismo, han precisado que la víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Toledo con heridas inciso-contusas en hombro y abdomen.

🚨 IMÁGENES SENSIBLES | Aparatosa y grave cogida a un joven de origen magrebí en la localidad de Mocejón (Toledo).



Según fuertes cercanas, le había propinado una tremenda paliza asistiéndole hasta tres cornadas; en la ingle, la zona estomacal y la espalda. Le dejó inconsciente. pic.twitter.com/Wltcr32DLw — Andanada del 5 🐂🇪🇸 (@andanadadel5) September 9, 2025

Fuentes de este centro hospitalario han confirmado que el menor ha resultado herido grave.