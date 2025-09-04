Buscan a Joaquín, un hombre de 77 años desaparecido desde el martes en Casarrubios del Monte (Toledo)
El varón pesa unos 70 kilos y mide 1,65 metros.
Más información: Encuentran a Arturo, el menor que ha estado más de 24 horas desaparecido en Toledo
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Joaquín, un hombre de 77 años desaparecido en Casarrubios del Monte (Toledo).
Según la alerta emitida por el órgano dependiente del Ministerio del Interior, al varón se le perdió la pista el pasado martes 2 de septiembre.
Por ello, el CNDES ha compartido una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de lograr apoyo ciudadano para encontrar al desaparecido.
⚠️‼️MAYOR DESAPARECIDO‼️⚠️— CNDES (@cndes_oficial) September 3, 2025
ℹ️🚹77 años
🔍Visto por última vez en Casarrubios del Monte #Toledo
⏰Tu ayuda es fundamental
🔗RT y colabora a través de📩https://t.co/Jys2LT9uPW.
📞062 @guardiacivil
🛰️Síguenos en @cndes_oficial#mayores #desaparecido #CastillaLaMancha pic.twitter.com/XaoFHyUDOM
En concreto, Joaquín pesa unos 70 kilos y mide 1,65 metros. La última vez que se le vio vestía con una camisa de cuadros blancos, azules y rojos.
CNDES cuenta con una web a través de la cual se puede colaborar en caso de tener alguna información sobre el desaparecido. En cualquier caso, piden que, en caso de poder aportar algo sobre el caso, se llame al teléfono 062 de la Guardia Civil.