Un incendio forestal en Nambroca (Toledo) moviliza a cuatro medios, dos de ellos aéreos

Varios medios terrestres y aéreros trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en la tarde de este martes en un terreno del término municipal de Nambroca (Toledo).

Concretamente, el Infocam ha detallado que en la zona se encuentran trabajando en estos momentos dos medios aéreos, dos terrestres y un total de 15 personas.

El fuego, detectado por un agente forestal, se ha originado alrededor de las 17 horas y ha provocado una importante columna de humo visible desde varios kilómetros, incluso desde Toledo capital.

