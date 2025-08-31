Un incendio obliga a cortar la carretera CM-4107 a la altura de Daimiel (Ciudad Real)

Imagen del fuego captada por un helicóptero del Infocam.

Un incendio de rastrojos ha obligado a cortar al tráfico la carretera CM-4107 a la altura del kilómetro 4 dentro del término municipal de Daimiel (Ciudad Real).

Según ha informado el servicio de urgencias 112 de Castilla-La Mancha, no hay paso alternativo en esta vía.

Por su parte, el sistema Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) del Gobierno de Castilla-La Mancha recoge que el fuego ha sido localizado a las 16:27 horas por un vigilante fijo.

Sobre el terreno se encuentra en estos momentos trabajando 6 medios del Infocam, uno de ellos aéreo, y 32 personas.

Sonseca

Mientras, en la localidad de Sonseca (Toledo), otro incendio detectado en el paraje de los Cuartillejos ha obligado al Plan Infocam a decretar el nivel de emergencia 1 durante casi una hora por posible afectación de infraestructuras por humo.

La llamada de alerta ha venido por parte de un particular a las 15:21 horas pero a las 17:44 ya se había dado por controlado.

En estos momentos, trabajan en su extinción sobre el terreno dos medios terrestres y cinco personas.