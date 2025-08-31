Un incendio obliga a cortar la carretera CM-4107 a la altura de Daimiel (Ciudad Real)
En el incendio, detectado poco antes de las 16:30 horas, trabajan seis medios, uno de ellos aéreo.
Un incendio de rastrojos ha obligado a cortar al tráfico la carretera CM-4107 a la altura del kilómetro 4 dentro del término municipal de Daimiel (Ciudad Real).
Según ha informado el servicio de urgencias 112 de Castilla-La Mancha, no hay paso alternativo en esta vía.
Por su parte, el sistema Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) del Gobierno de Castilla-La Mancha recoge que el fuego ha sido localizado a las 16:27 horas por un vigilante fijo.
ACTIVO #IFDaimiel en Ciudad Real. En la zona, INFOCAM con:
🚁 3 aéreos
🚚 14 medios terrestres
👥 50 efectivos #BBFF #AAMM
Contra los #IIFF #ActuaresProteger

Sobre el terreno se encuentra en estos momentos trabajando 6 medios del Infocam, uno de ellos aéreo, y 32 personas.
Sonseca
Mientras, en la localidad de Sonseca (Toledo), otro incendio detectado en el paraje de los Cuartillejos ha obligado al Plan Infocam a decretar el nivel de emergencia 1 durante casi una hora por posible afectación de infraestructuras por humo.
ACTUALIZACIÓN
▶️#IFSonseca en #Toledo desciende a Situación Operativa Nivel 0. Continúan las labores de extinción de #INFOCAM de @gobjccm con:
🚚 2 medios terrestres
👥 9 efectivos #BBFF #AAMM
Contra los #IIFF #ActuaresProteger

La llamada de alerta ha venido por parte de un particular a las 15:21 horas pero a las 17:44 ya se había dado por controlado.
En estos momentos, trabajan en su extinción sobre el terreno dos medios terrestres y cinco personas.