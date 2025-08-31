Herido grave un joven de 24 años corneado en el encierro de Fernán Caballero (Ciudad Real)

Momento en el que se llevan en volandas al joven corneado.

Un joven de 24 años ha sufrido una grave cogida en el encierro que se ha celebrado este sábado en la localidad de Fernán Caballero (Ciudad Real).

El joven ha sido alcanzado por uno de los astados cuando se encontraba cerca de la talanquera como se puede ver en los diferentes vídeos que circulan por las redes sociales.

Una vez que el resto de mozos han podido distraer al toro, ha sido llevado en volandas al quirófano portátil de la localidad, donde ha sido estabilizado.

Desde allí ha sido evacuado de urgencia al Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde ha sido operado de sendas cornadas en el abdomen y la pierna.

Según han apuntado fuentes del Sescam a EFE, tras la operación, se encuentra en fase de reanimación.

Encierro estilo fernanduco

Los encierros de Fernán Caballero, conocidos como 'encierros al estilo fernanduco' consisten en la suelta de dos toros en un recorrido con forma de uve. Así, los corredores pueden encontrarse a un animal de frente, mientras huyen perseguidos por otro. El encierro termina sacando un carro al recorrido, para citar a los animales, animando el festejo en su tramo final.

Este festejo, que se encuadra en los actos de festividad de las ferias y fiestas en honor a San Agustín, fue declarado de Interés Turístico Regional en 2012.