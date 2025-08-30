Suspendida la línea de AVE Madrid-Andalucía al declararse un incendio en un tren que circulaba por Ciudad Real

La circulación ferroviaria de la línea de AVE Madrid-Andalucía se encuentra suspendida este sábado tras el incendio declarado en el último vagón de un tren a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), lo que ha obligado a evacuar a sus 210 pasajeros.

Según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha a EFE, el aviso se ha recibido pasadas las 14:05 horas desde el kilómetro 201 de la vía férrea.

Las mismas fuentes han precisado que no se han registrado heridos y que, por prevención, se ha movilizado también una ambulancia de soporte vital básico.

⚠️ En su interior viajan 210 personas. El pasaje está siendo evacuado mientras los recursos trabajan en la zona. El tráfico ferroviario está interrumpido. No hay personas heridas. #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) August 30, 2025

En el operativo participan la Guardia Civil y los bomberos de Puertollano, que están trabajando en la extinción del fuego.

El tren afectado cubría el trayecto Almería-Madrid y ha quedado detenido en la vía, mientras el resto de circulaciones de la línea permanecen interrumpidas en el tramo comprendido entre Puertollano y Calatrava.

Renfe habla de "avería"

Según ha informado Renfe a través de las redes sociales, "debido a la avería de un tren en Brazatortas (Ciudad Real) se encuentra suspendida la circulación ferroviaria en línea de alta velocidad Madrid-Andalucía entre Puertollano y Calatrava".

La compañía ha detallado que los trenes afectados por la suspensión de la línea son los siguientes:



AVE 02123 Málaga - Madrid, detenido en Puertollano

AVE 02136 Madrid PA - Granada, detenido en Malagón

AVLO 02137 Sevilla SJ - Madrid PA, detenido en Villanueva de Córdoba

AVANT 08151 Puertollano - Madrid PA, que realizará el trayecto Puertollano - Ciudad Real en autobús

Por su parte, Adif ha respondido a una usuaria de la red social 'X' que todavía no hay previsión de un tiempo estimado de resolución de la incidencia. "En cuanto bomberos den por concluido su trabajo podremos valorar el restablecimiento de la circulación", ha añadido el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.