Un hombre de 40 años muere ahogado en la piscina de un centro de retiros de Ciudad Real

Un hombre de 40 años ha muerto este sábado tras ser hallado inconsciente en la piscina del centro de retiros Betania y campamentos Betania, ubicado en el camino Villadiego de La Poblachuela y a solo un kilómetro al sur de Ciudad Real.

El 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso a las 17.21 horas de la tarde y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local y una UVI.

Los sanitarios solo han podido certificar la muerte del hombre, puesto que los intentos de reanimación han resultado infructuosos.

"Retiros Betania cuenta con 28 habitaciones para matrimonios con niños y 300 camas individuales, un auditorio de verano polivalente, comedor y auditorio climatizado. También tenemos piscinas, zonas verdes, un parque infantil, campos de fútbol, voleibol, baloncesto y más", puede leerse en la página web de este centro que existe "para servir a todos los grupos cristianos y al público en general".

