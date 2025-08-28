Sustos en los barrios de Palomarejos y la Cornisa de Toledo por dos incendios que se saldan sin heridos

Tarde-noche de sobresaltos para los bomberos del parque municipal de Toledo por dos incendios registrados en los barrios de Palomarejos y la Cornisa que se saldaron sin heridos.

A las 23:33 horas de la noche recibían el aviso por unas llamas que se habían declarado en un domicilio de la calle Levante de Palomarejos. Según ha precisado el 112, el origen estuvo en una sartén que salió ardiendo.

El humo generado por el fuego obligaba a evacuar a unas 20 personas que en ese momento estaban en el edificio. Una vez sofocadas las llamas y con el edificio ventilado, todos ellos pudieron regresar a sus domicilios sin que se registraran afectados.

Solar en la Cornisa

Una salida que no fue la única del día. Unas horas antes, una dotación tuvo que desplazarse hasta el barrio de la Cornisa para sofocar otro incendio que se había declarado en una parcela con rastrojos próxima al edificio de las Cortes de Castilla-La Mancha.

El incendio fue extinguido sin consecuencias personales ni materiales.