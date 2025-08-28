Un hombre herido de forma accidental con un arma de fuego mientras cazaba en un coto de Albacete
Ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el Hospital Universitario de la capital de provincia.
Un hombre de 57 años ha resultado herido de forma accidental mientras cazaba en el municipio albaceteño de Munera. El varón ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el Hospital Universitario de Albacete.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 18.37 horas de este viernes en un coto de caza en el Camino de Los Rosillos de la localidad.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, un equipo médico de Urgencias y la citada UVI móvil.