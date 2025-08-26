Herido un joven de 26 años tras ser atacado con un arma blanca de madrugada en una plaza de Toledo

Un hombre de 26 años ha resultado herido leve tras ser atacado con un arma blanca de madrugada en la Plaza de la Magdalena de Toledo. La víctima rechazó la asistencia sanitaria.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a la 1.44 horas de la madrugada.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y una ambulancia que no intervino.

Por el momento, se desconocen las causas de la agresión y si el autor de los hechos ha sido detenido.