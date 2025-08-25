La alcaldesa de Fernán Caballero denuncia la extorsión de una banda criminal para forzarla a dimitir

La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado, ha denunciado que ha sido extorsionada por una mujer "de origen sudamericano", con un hijo supuestamente secuestrado por una banda criminal. Esta le indicó que la condición para la liberación del joven y para evitar que este y la regidora sufran daños era presentar su dimisión en un plazo de 10 días.

Así lo ha expresado la alcaldesa en una rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del municipio, donde ha estado arropada por el presidente regional del PP, Paco Núñez, y el presidente provincial, Miguel Ángel Valverde.

Dorado ha relatado que los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando la mujer se presentó en el Ayuntamiento. Lejos de mantener una conversación cordial, comunicó la amenaza en nombre de la organización criminal y advirtió de las posibles consecuencias familiares y personales si no abandonaba el cargo.

Según la alcaldesa, la acción podría estar "vinculada a un extrabajador del Ayuntamiento que, presuntamente, podría haber recurrido a la banda para forzar la dimisión". "La finalidad de este trabajador, que pagó a una banda organizada para vengarse de mí, era solo que dimitiera como alcaldesa", ha denunciado.

El encuentro con la mujer también fue presenciado por el interventor municipal, que no pudo reaccionar antes de que la mujer abandonara el lugar.

Los hechos fueron puestos de inmediato en conocimiento de la Guardia Civil y de la Delegación de Gobierno, que ya han abierto una investigación al respecto.

No dimitirá

Dorado, que con 25 años es la alcaldesa más joven de la provincia, ha asegurado que no piensa dimitir pese a las presiones. "Confío plenamente en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Más pronto que tarde se detendrá a la persona o personas responsables", ha afirmado.

No obstante, ha reconocido que los hechos han condicionado su vida y la de su entorno. Por ello, están siguiendo las recomendaciones de la Guardia Civil y se han adoptado medidas de seguridad en el municipio.

Por el momento, no se ha considerado necesario asignarle vigilancia personal, si bien no se descarta que en el futuro se puedan solicitar refuerzos. De acuerdo con la amenaza, el comienzo de las represalias habría empezado el 11 de agosto, pero de momento no ha ocurrido nada.

Ningún trabajador despedido

La alcaldesa también ha asegurado que en los dos años de su mandato "no se ha despedido a ningún trabajador del Ayuntamiento, por lo que desconoce de dónde pueden venir las amenazas.

Además, ha indicado que no tenía relación previa con la mujer que se presentó en el Consistorio ni conocía su identidad antes de este episodio.

"La mujer mostró un estado de gran nerviosismo durante el encuentro y la amenaza se centró de forma exclusiva en exigir la dimisión", ha recordado.

Apoyo del PP

Por su parte, Paco Núñez ha admitido que "la evolución social está generando en muchas ocasiones dificultades de tensión y de enfrentamiento político inaceptables". "El exceso de tensión política y el enfrentamiento verbal están provocando situaciones complejas en distintos lugares, algunas de ellas sin hacerse públicas", ha afirmado.

Núñez ha admitido que "condenaría estos hechos igual si el afectado fuera un alcalde socialista". Y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Dorado, "una chica con veintipocos años que está pendiente de si sus padres están bien, de si alguien la espera en la esquina o de si alguien puede estar en la puerta de su casa".

De su lado, Miguel Ángel Valverde ha reflexionado sobre la "dureza" del episodio vivido por Dorado. También ha destacado la "complejidad" de la situación y ha pedido "prudencia".

"La política es una actividad muchas veces denostada, pero que conlleva una gran responsabilidad, más todavía en el caso de una alcaldesa que es la más joven de la provincia", ha sentenciado.