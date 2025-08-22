Momento en el que fueron rescatados por la Guardia Civil.

Momento en el que fueron rescatados por la Guardia Civil.

Sucesos

Tres montañeros de Ciudad Real se llevan el susto de sus vidas en el glaciar del Aneto: rescatados por la Guardia Civil

Las maniobras de evacuación se prolongaron durante toda la noche y finalizaron a primera hora de la mañana, cuando un helicóptero acudió a por ellos.

Más información: Complicado rescate nocturno en Toledo de un escalador herido en el Cerro del Bú

Publicada
Actualizada

El Grupo de Intervención y Rescate en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha rescatado a tres montañeros de Ciudad Real con síntomas de agotamiento e hipotermia cerca del glaciar del pico Aneto, en el Pirineo de Huesca.

Según ha informado el Instituto Armado, la llamada de auxilio se produjo a las 22:00 horas del pasado lunes, 18 de agosto. El grupo formado por tres vecinos de Ciudad Real -dos de 54 años y uno de 18- y un cuarto varón de nacionalidad francesa de 50, comunicó que se encontraban en la zona de Salterillo, en el término municipal de Benasque.

Los agentes se trasladaron a la zona en vehículo oficial y después continuaron a pie. Tras localizar a los montañeros, los especialistas los acompañaron durante toda la noche y a la mañana siguiente, la Unidad Aérea de Benasque, procedió a su evacuación y traslado a la helisuperficie de Benasque.

Los afectados abandonaron la instalación por sus propios medios sobre las 8:00 horas del martes 19, según ha explicado la Guardia Civil.

Rescates de montaña

Los especialistas en montaña del GREIM han rescatado desde principios de agosto a un total de 125 personas que sufrieron accidentes, caídas, y enfermedades o que se extraviaron mientras practicaban el montañismo, la escalada, el senderismo o el barranquismo en el Pirineo de Huesca.

Sólo en los últimos tres días, del 19 al 21 de este mes, los especialistas y el helicóptero del cuerpo realizaron siete intervenciones para rescatar a 12 personas que se encontraban en dificultades y requirieron de ayuda, incluidos los tres ciudadrealeños.