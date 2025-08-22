Tres montañeros de Ciudad Real se llevan el susto de sus vidas en el glaciar del Aneto: rescatados por la Guardia Civil

El Grupo de Intervención y Rescate en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha rescatado a tres montañeros de Ciudad Real con síntomas de agotamiento e hipotermia cerca del glaciar del pico Aneto, en el Pirineo de Huesca.

Según ha informado el Instituto Armado, la llamada de auxilio se produjo a las 22:00 horas del pasado lunes, 18 de agosto. El grupo formado por tres vecinos de Ciudad Real -dos de 54 años y uno de 18- y un cuarto varón de nacionalidad francesa de 50, comunicó que se encontraban en la zona de Salterillo, en el término municipal de Benasque.

Los agentes se trasladaron a la zona en vehículo oficial y después continuaron a pie. Tras localizar a los montañeros, los especialistas los acompañaron durante toda la noche y a la mañana siguiente, la Unidad Aérea de Benasque, procedió a su evacuación y traslado a la helisuperficie de Benasque.

Los afectados abandonaron la instalación por sus propios medios sobre las 8:00 horas del martes 19, según ha explicado la Guardia Civil.

Rescates de montaña

Los especialistas en montaña del GREIM han rescatado desde principios de agosto a un total de 125 personas que sufrieron accidentes, caídas, y enfermedades o que se extraviaron mientras practicaban el montañismo, la escalada, el senderismo o el barranquismo en el Pirineo de Huesca.



Sólo en los últimos tres días, del 19 al 21 de este mes, los especialistas y el helicóptero del cuerpo realizaron siete intervenciones para rescatar a 12 personas que se encontraban en dificultades y requirieron de ayuda, incluidos los tres ciudadrealeños.