Rescatan a un niño de dos años inconsciente que estaba sumergido en una piscina de Ugena (Toledo)

Un niño de dos años ha sido rescatado de una piscina particular situada en la localidad de Ugena (Toledo) cuando se encontraba inconsciente y sumergido en su interior.

Según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, este suceso ha tenido lugar a las 21:40 horas en la calle León de la localidad sagreña.

El pequeño fue sacado de la piscina, atendido en el lugar y trasladado de urgencia por una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo.

Además del sector sanitario, en el operativo también participaron agentes de Policía Municipal y de Guardia Civil.