Muere atropellada una trabajadora de 54 años de la planta de residuos de Valdepeñas

Una trabajadora de 54 años ha muerto este martes al ser atropellada por su propio vehículo y quedar bajo el mismo en la planta de transferencia de residuos de Valdepeñas (Ciudad Real).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.14 horas de la tarde, cuando el vehículo se ha empezado a mover debido a que no tenía activado el freno de mano.

Pese a que sus compañeros y los medios sanitarios desplazados han intentado auxiliarla, no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y una UVI.