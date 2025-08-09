Tres menores heridos al quedar atrapados en el incendio de una vivienda en Albatana (Albacete)

Una joven de siete años y dos menores de 13 y 14 años han sido hospitalizados tras quedar atrapados en el interior de una vivienda en la que se ha originado un incendio en Albatana (Albacete).

La menor y el chico de 14 años han sido trasladados en UVI hasta el Hospital de Hellín, mientras que el otro joven ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital de La Fe en Valencia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 9.58 horas de la mañana en una vivienda de la calle Mayor del municipio. Las causas del fuego no han trascendido por el momento.

Han sido los bomberos de Hellín los que han rescatado a los jóvenes atrapados, antes de extinguir por completo las llamas.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido una ambulancia y agentes de la Guardia Civil.