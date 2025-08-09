Herido un trabajador de un centro hípico de Ciudad Real al caerle encima una puerta

Un empleado de 30 años del centro hípico de Las Labores (Ciudad Real) ha resultado herido tras caerle encima una puerta mientras trabajaba.

La víctima ha tenido que ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital de Ciudad Real.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido este viernes en el centro ubicado en el kilómetro 23 de la CM-4120.

Hasta el lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil y una UVI.