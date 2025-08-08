Pozohondo (Albacete).

Pozohondo (Albacete). Turismo Castilla-La Mancha

Sucesos

Muere aplastada una mujer de 40 años en una finca agrícola en Pozohondo (Albacete)

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de urgencias y un médico que solo ha podido certificar la muerte de la trabajadora.

Una mujer de 40 años ha fallecido este viernes tras sufrir un aplastamiento con maquinaria en una finca agrícola en Pozohondo (Albacete).

El aviso se ha notificado a las 13:00 horas del mediodía y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, una ambulancia de urgencias y un médico que solo ha podido certificar la muerte de la trabajadora, según han informado fuentes del servicio de emergencias del 112.

Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) habían activado un helicóptero sanitario, pero finalmente no ha sido movilizado.