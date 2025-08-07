Detenido un joven en Toledo por burlarse y agredir brutalmente a una persona en silla de ruedas

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un joven de 29 años por agredir brutalmente a una persona con discapacidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio por la noche, cuando el ahora arrestado comenzó a burlarse de la víctima porque se desplazaba en silla de ruedas.

Cuando la víctima le recriminó su actitud, el joven "comenzó a insultarle y acabó arrojándolo al suelo y golpeándole en la cabeza de manera reiterada", ha informado la Policía en una nota de prensa.

Fueron varios testigos quienes alertaron al teléfono 091 y solicitaron la presencia de la Policía Nacional.

A la llegada de las patrullas, el presunto autor se negó a identificarse y arremetió contra los agentes, por lo que en un primer momento fue detenido por un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Posteriormente, los agentes del equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Policía Nacional abrieron diligencias para determinar si estos hechos podían constituir un delito de odio, recabando pruebas que evidenciaron que el único motivo de la agresión había sido los prejuicios y el desprecio del autor hacia la situación de discapacidad que sufre la víctima.

Por ello, también fue detenido por la comisión de un delito contra la integridad moral.